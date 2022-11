Un bâtiment de la caserne de police d’Etterbeek rénové pour abriter les unités spéciales: un investissement de 17 millions d’euros

Il s’agit d’un bâtiment d’une surface d’environ 4.600 m² actuellement inoccupé sur le site. Seuls les murs extérieurs seront conservés, alors que l’intérieur sera totalement reconstruit et aménagé pour répondre aux besoins spécifiques de ces services, détaille la Régie des Bâtiments. Certaines annexes extérieures seront aussi doublées en hauteur afin d’agrandir les plateaux aux étages et d’offrir des espaces plus flexibles. Une passerelle métallique sera également construite pour relier ce bâtiment à un autre.

«Avec un investissement de 17 millions d’euros pour la rénovation du bâtiment des unités spéciales, ce gouvernement démontre qu’il fait des services de sécurité une priorité», commente Mathieu Michel, secrétaire d’État chargé de la Régie des Bâtiments.