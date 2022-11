Le bouwmeester bruxellois s’exprime sur le plan Good Move: «Les périodes de test doivent être suffisamment longues pour permettre d’évaluer les résultats»

Kristiaan Borret estime que les oppositions au plan sont normales. « C’est classique dans l’urbanisme, tout le monde est pour un meilleur futur, jusqu’au moment où on doit changer ses habitudes. Je ne connais aucun plan de mobilité mis en place sans résistance ». Mais il regrette qu’on ait par exemple parfois arrêté trop vite les essais, dans des quartiers où les habitants sont montés au créneau. « Les périodes de test servent à habituer les gens, à leur permettre de s’adapter, car après quelques mois, la pression sur les artères les plus importantes diminue (…). Les périodes de test doivent être suffisamment longues pour permettre d’évaluer les résultats ».

Sans être spécialiste en mobilité, le « bouwmeester » bruxellois, Kristiaan Borret, a suivi de près l’évolution de ce domaine dans des villes comme Anvers, Gand et Louvain. Il dit regretter certains couacs bruxellois dans la réalisation d’un plan de mobilité qui est pourtant « un bon plan, au niveau du contenu. « La leçon des villes où ça a réussi, c’est que le pouvoir politique au niveau local a bien tenu », indique-t-il dans l’entretien accordé à La Libre et à La DH.

Il observe également des différences d’approches (avec d’autres villes ou entre quartiers), qui peuvent être des pistes de solutions : changer de manière plus dosée, moins brutale, travailler avec des caméras qui reconnaissent les plaques d’immatriculation et différencient donc les résidents du trafic de transit, mettre en place des projets de réaménagement améliorant l’espace public, etc.