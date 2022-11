La Stib invite ses voyageurs à faire entendre leur voix grâce au baromètre de satisfaction

Que pensent les voyageurs du service offert par la STIB ? Trouvent-ils les véhicules confortables ? Sont-ils satisfaits des fréquences ? Chaque année, le baromètre de satisfaction de la Stib, une enquête réalisée par un bureau d’études indépendant à la demande de la Région bruxelloise, a pour objectif de donner la parole aux utilisateurs et utilisatrices de la Stib, occasionnels ou réguliers.

L’an dernier, 8.321 personnes ont donné leur avis sur les services et l’offre de la société bruxelloise de transport public lors du baromètre de satisfaction. Les clients se montraient toujours très satisfaits des services offerts, en attribuant à la Stib la note globale de 7,3/10.

Parmi les principaux points appréciés par les voyageurs, on retrouvait la possibilité d’acheter son titre de transport avec une carte de banque sans contact ou son smartphone (EMV), les tarifs et la ponctualité.

Le baromètre de satisfaction 2022 est disponible sur le site internet de la Stib jusque mi-décembre. Les voyageurs peuvent donner leur avis sur toute une série de services offerts par la Stib : ponctualité, contact avec le personnel, modes de paiement, etc.

Le baromètre a également révélé que les nouveaux clients, qui étaient auparavant les plus critiques par rapport aux services de la Stib, étaient positivement étonnés par la qualité du service offert et ont accordé des notes particulièrement élevées.

Le baromètre 2022 sera l’occasion, pour la Stib, d’évaluer l’évolution de la qualité de service à travers le ressenti des voyageurs. D’avoir un retour de ses voyageurs sur les points forts de son offre, les améliorations et nouveaux services offerts, mais également de connaître les points qu’ils voudraient voir améliorés. Le baromètre constitue une source essentielle d’informations pour la Stib, aujourd’hui et pour ses nombreux projets en cours et à venir.