Good living, le règlement régional d’urbanisme, formellement adopté en première lecture

Avant la deuxième lecture, le plan Good Living sera, comme l’exige la législation, soumis notamment, pour avis aux 19 conseils communaux et 6 instances régionales et la commission régionale de développement.

L’approbation définitive est toujours programmée pour l’été 2023 pour une entrée en 2024 afin de profiter de cette période pour organiser des formations et accompagner au mieux les fonctionnaires communaux et régionaux qui auront la charge de faire appliquer ces nouvelles règle et afin de permettre aux demandeurs et aux auteurs de projet de préparer et de développer leur nouveaux projets au cours de cette période de transition selon les objectifs fixés par la nouvelle réglementation.