Wallonie en Fleurs: trois communes du Brabant wallon renouvellent leur labellisation 3 fleurs

Faute à la pandémie, la cérémonie des labels de « Wallonie en Fleurs » n’avait pas pu se tenir lors des deux années précédentes. Ces récompenses mettent avant tout en valeur les communes qui continuent à apporter un soin particulier à la qualité du cadre de vie et la protection de la biodiversité sur leur territoire. Pour cette édition 2022, direction Moulins de Beez pour connaître les vainqueurs.

Cette année, 20 communes wallonnes ont eu la chance d’être récompensées, et parmi elles se trouvent cinq communes de notre province. Jeudi dernier, la commune de Jodoigne, Nivelles et Ottignies-Louvain-la-Neuve ont vu leur labellisation de « 3 fleurs » être renouvelée. De plus, Ittre et Perwez se sont vus remettre un label « 2 fleurs ».