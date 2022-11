Colfontaine obtient le label «Wallonie en Fleurs» pour la première fois!

C’est la première fois que Colfontaine participait à cet appel. La commune a reçu « une fleur ». Il est possible d’en avoir jusque trois. Du côté de Frameries, l’entité renouvelle son label et conserve ses deux fleurs. Cette année, 20 communes ont reçu le label. « Ce niveau de labellisation est calculé sur base des critères spécifiques par un jury qualifié », précise L’ASBL Adalia 2.0 qui gère le label .

Le label « Wallonie en Fleurs » vise à encourager les communes à la végétalisation durable de leur territoire ainsi qu’à la gestion davantage pérenne et écologique de leurs espaces verts. Dans la région de Mons-Borinage, deux communes ont reçu le label : Frameries et Colfontaine.

Le label a pour objectif de sensibiliser et donner les outils techniques nécessaires au respect de l’environnement et de la nature, d’augmenter la place accordée au végétal dans les espaces communautaires, de favoriser le développement de l’économie locale et de contribuer à préserver les liens sociaux au sein des espaces publics. Il soutient et encourage le fleurissement des villes et villages wallons en leur attribuant une série de fleurs qui sont ensuite affichées sur un panneau signalétique à l’entrée du territoire.