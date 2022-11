La Montoise Juanny, 17 ans, visitait Istanbul au moment de l’attentat: «On n’oublie pas qu’on aurait pu mourir…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La Turquie est en deuil au lendemain de l’attentat meurtrier qui a touché Istanbul. C’est dans la rue commerçante très fréquentée d’Istiklak que le drame s’est produit. Cet attentat a fait au moins six morts et 81 blessés. Juanny Kayembe se trouvait non loin de là au moment de l’attentat. La fille de Samy Kayembe, conseiller communal (PS) à Mons et président du conseil d’administration de l’hôpital Ambroise Paré, témoigne après son retour en Belgique.

Au moment des faits, la jeune femme et son amie qui visitaient la ville n’ont pas compris ce qu’il se passait...