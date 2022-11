Fusillade à Schaerbeek dimanche soir: deux victimes prises pour cibles dans une voiture!

Une fusillade a fait deux victimes sur la place Lehon, à Schaerbeek, ce dimanche soir, vers 18 heures. S’en est suivi un important déploiement policier. Questionné, le porte-parole du parquet de Bruxelles, Stefan Vandevelde, confirme et précise les faits comme suit : « Le 13/11/2022, vers 18 h 00, deux personnes nées en 2002 et 2000 se trouvant à bord d’un véhicule en stationnement sur la place Lehon, à Schaerbeek, ont été victimes de plusieurs coups de feux. Ces deux personnes ont été transférées à l’hôpital. La première victime est encore en observation à l’hôpital actuellement. La deuxième victime a pu quitter l’hôpital après avoir reçu les soins requis. Le parquet de Bruxelles a été avisé de ces faits et a ordonné les premiers devoirs d’enquêtes. Un expert balistique et un médecin légiste ont été désignés. L’enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes des faits. Dans l’intérêt de celle-ci, le parquet de Bruxelles ne fera pas d’autres commentaires ».