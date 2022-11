L’imam Iquioussen, arrêté à Jemappes, attaque le ministre français Darmanin pour diffamation! Le procès est fixé au 16 février prochain

Dans leur citation directe, consultée par l’AFP, les avocats reprochent au ministre de l’Intérieur d’avoir présenté leur client sur Radio France, le 2 septembre, comme « un délinquant, un fuyard et un séparatiste » ou encore d’avoir affirmé qu’il avait « des choses à se reprocher » et s’était « soustrait à la décision de justice ».

Il a été arrêté le 30 septembre à Jemappes et placé sous surveillance électronique, à la fin du mois d’octobre.

Son avocate Lucie Simon avait contesté la validité du mandat d’arrêt émis par un juge de Valenciennes (Nord), estimant qu’il se fondait « sur une infraction pas constituée ». Selon elle, son client a « respecté purement et simplement la loi française en quittant l’Hexagone pour la Wallonie ».

Né en France, M. Iquioussen avait décidé à sa majorité de ne pas opter pour la nationalité française. Il a affirmé y avoir renoncé à 17 ans sous l’influence de son père et avoir ensuite tenté en vain de la recouvrer. Ses cinq enfants et ses 15 petits-enfants sont, eux, français et implantés dans le Nord : un de ses fils est imam à Raismes, un autre est un ex-élu PS à Lourches.