Un cycle d’activités culturelles sur le thème du réchauffement climatique proposé à Anderlecht

Alors que la COP27 vient de débuter et que l’urgence climatique est à son comble, le Centre culturel d’Anderlecht Escale du Nord ouvre le cycle «Réchauffement climatique, regards d’artistes», en collaboration avec la commune d’Anderlecht, le CNCD-11.11.11 et la Maison des Artistes d’Anderlecht. Expositions, conférences, ateliers créatifs, débats, spectacles : l’objectif est de créer un espace de réflexion et de création autour de cette problématique majeure.

Dans ce cadre, l’artiste plasticien Nicolas Gutiérrez Muñoz présentera ses travaux lors de l’exposition «Vestige», du 17 novembre au 10 décembre à Scheut (Anderlecht). Se projetant dans le futur qui connaîtra bientôt les conséquences inévitables de nos modes de vie actuels, l’artiste se fait le gardien des traces d’une civilisation à travers ses matériaux. Travaillant principalement avec le béton, il transforme, non sans ironie, ce matériau pesant, utilitaire et polluant en sculptures et tableaux à la dimension poétique. Vernissage le 16 novembre à 19h.