Les distributeurs se font rares dans la commune d’Anderlecht: «il faut faire 20 minutes de trajet pour retirer de l’argent!»

La réforme Batopin des distributeurs automatiques de banque continue de faire jaser. Cette fois, c’est à Anderlecht que les habitants se sentent lésés. Les quatre bureaux de banque présents ces dernières années dans les quartiers Scheut et Prince de Liège ne permettent plus de retirer de l’argent. Il ne reste que les machines pour effectuer des virements et pour prélever des extraits de compte. Les riverains n’ont donc plus de distributeur dans un rayon de deux kilomètres. « Il existait encore récemment des distributeurs dans ces quartiers. À ma grande surprise, alors que certaines banques sont toujours présentes, il n’y a plus de distributeur », témoigne Giovanni Bordonaro, chef de groupe PTB à Anderlecht.

« Si les habitants de ces quartiers doivent, pour une raison ou une autre, retirer de l’argent liquide, ils doivent se rendre place de la Vaillance ou au Westland shopping, en espérant que ces distributeurs ne soient pas en panne, ce qui arrive souvent. Temps de trajet estimé pour un aller : environ 20 minutes en transport en commun ! Pour les PMR et les personnes sans voiture, cela devient un véritable casse-tête » regrette le conseiller communal.

Le PTB interpellera le collège à la prochaine séance du conseil communal pour demander l’installation de deux distributeurs de billet dans chacun des deux quartiers. Giovanni Bordonaro souhaite également savoir si le collège était au courant de ces fermetures, et si un projet existe afin de permettre aux habitants de ces quartiers d’obtenir un accès facile à des distributeurs. « Le quartier Scheut compte un certain nombre de petits commerçants : boulangers, bouchers, épiciers, etc. Tous ne disposent pas de terminaux Bancontact. Un tronçon de la chaussée de Ninove est considéré comme zone commerçante. Ne pas avoir de distributeur à cet endroit est un non-sens », conclut Giovanni Bordonaro.

Le bourgmestre Fabrice Cumps (PS) nous signale que le problème n’est pas récent, et que la commune a « malheureusement constaté la forte diminution du service au public ». Le maïeur anderlechtois avait rencontré l’entreprise Batopin l’an dernier, avec la volonté d’en installer « le plus possible au sein de la commune ».