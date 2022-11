Le cas de Yassine Mahi, l’auteur de l’assassinat de Thomas Monjoie à Schaerbeek, a été analysé par quatre magistrats selon le rapport du parquet général

Nos confrères du journal Le Soir ont pu prendre connaissance du rapport de Johan Delmulle, le procureur général, sur le traitement qui a été fait de Yassine Mahi, le suspect qui s’est présenté de lui-même au commissariat d’Evere pour demander à être pris en charge psychologiquement, jeudi dernier vers 10h. Quelques heures plus tard, il a poignardé mortellement un policier en service et blessé un second, rue d’Aerschot à Schaerbeek.

« L’étendue des consultations, ainsi que la récolte supplémentaire d’informations, démontrent que le parquet de Bruxelles a pris le signalement au sérieux, l’a traité de manière professionnelle et responsable et que la décision prise a été réfléchie et pesée », écrit le procureur général dans son rapport cité par Le Soir.