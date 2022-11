Crise de l’énergie: des mappings de Noël en préparation à Saint-Ghislain, «la fenêtre devra juste rester ouverte 2h30 chaque jour»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’année dernière, un tout nouveau marché de Noël a vu le jour sur la place de Saint-Ghislain. Les visiteurs sont venus nombreux et sont repartis ravis. Forte de cette réussite, la Ville compte bien remettre des étoiles dans les yeux des habitants via son Syndicat d’initiative cette année. Au programme des festivités, deux mappings : l’un son et lumière sur le thème de Noël et l’autre lumineux fixe visant à mettre en valeur trois monuments (ancien hôtel de ville, tour Ockeghem et église Saint-Martin).

De quoi réjouir les habitants ? Oui mais en cette période de crise de l’énergie, où la commune éteint son éclairage public de minuit à 5h du matin pour faire des économies, cela pose question.