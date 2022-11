«Il aurait fallu qu’il appelle directement le dispatching pour signaler qu’il voulait tuer des policiers»: pas de signalement à toutes les patrouilles après les menaces de Yassine M. dans un commissariat, 9 heures avant qu’il commette son attaque…

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Sachant que Yassine M. s’est présenté jeudi dernier au commissariat d’Evere environ neuf heures avant de passer à l’acte pour faire part de son envie de s’en prendre à des policiers et de son besoin d’aide, d’aucuns se demandent aujourd’hui si cette information a oui ou non pu être répercutée en interne et faire l’objet d’un signalement à toutes les patrouilles avant la survenance du drame.

Sudinfo a posé la question à des sources policières locales et la réponse est clairement : « Non, il n’y a pas eu de signalement à toutes les patrouilles » !