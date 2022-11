Bientôt une exposition immersive sur Tokyo au casino Viage à Bruxelles

Depuis son ouverture en 2010, le casino Viage, sur le piétonnier de Bruxelles, a connu des moments de doute, des crises (les attentats, la pandémie…) mais a finalement toujours réussi à se réinventer. Il y a 12 ans, l’inauguration de Viage se fait en grande pompe et le lieu propose déjà une multitude de divertissements, une salle de concerts et de spectacles, des espaces de jeux, des bars, des restaurants. Mais en 2012, la situation est délicate pour le casino qui décide de fermer sa salle de spectacle et certaines de ses activités annexes.

Expo sur Tokyo

La grande salle de théâtre a été transformée depuis 9 mois en Viage Digital Art Theatre qui a abrité l’expo immersive Frida Kahlo avec plus de 50.000 visiteurs dont 31 % de Bruxellois. Face à ce succès, Viage et MB Presents ont décidé de poursuivre leur aventure artistique avec un nouveau projet culturel innovant : une exposition multimédia inédite conçue cette fois-ci comme une véritable invitation au voyage.

Conçue et organisée par la société japonaise d’art numérique NAKED inc. et présentée par MB Presents, Tokyo Art City se découvre comme une immersion ultime dans la plus grande et la plus fascinante des mégalopoles au monde. Tokyo Art City est une expérience multisensorielle centrée sur la « Yamanote Line » : la ligne ferroviaire urbaine la plus fréquentée de Tokyo. Elle fait le tour des zones les plus emblématiques de la mégalopole sur 34 km et transporte jusqu’à 4,5 millions de passagers par jour ! Bien installé au cœur d’une exposition digitale à 360º sur plus de 900 m², vous êtes transporté à travers la capitale japonaise.

L’expérience devient ensuite interactive grâce à une immersion dans l’univers fantasmagorique des mangas et des onomatopées. Le visiteur donnera vie aux personnages issus du folklore traditionnel et de la pop culture japonaise. Une expérience à la fois ludique et instructive qui s’annonce comme le rendez-vous incontournable des fans de cosplay et de jeux vidéo.

En apothéose, Tokyo Art City vous emmène au parc Ueno où le spectacle sera total à la vue des « sakuras », les célèbres cerisiers du Japon en fleurs. Dans une parfaite et éblouissante harmonie de rose et blanc, des silhouettes de Kabuki prendront vie sous les yeux émerveillés des visiteurs.