Saint-Gilles: décès de Jean Pestieau, membre et militant du PTB

Jean Pestieau, membre et militant du PTB depuis de nombreuses années, est décédé ce lundi 14 novembre annoncent ses proches.

« Aujourd’hui, 14 novembre, j’ai tiré ma révérence. Mais la vie continue pour les huit milliards d’êtres humains sur terre. J’ai eu une belle vie grâce à trois facteurs fondamentaux. L’amour pour ma femme Maria. L’amour pour mes fils, belles-filles et petits-enfants. La lutte de la classe travailleuse mondiale, l’engagement pour le parti mondial des travailleuses et travailleurs, et son détachement belge, le Parti du Travail de Belgique. » Peut-on lire sur ses réseaux sociaux.