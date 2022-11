Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Coupe du monde en mode hivernal au Qatar oblige, la saison 2022-23 restera à jamais spéciale pour tous nos clubs. Après une première partie de saison intense, où certaines équipes comme l’Union saint-gilloise ont déjà disputé la bagatelle de 26 rencontres (!) depuis le 23 juillet (soit une tous les 3-4 jours en moyenne…), les joueurs non repris pour le Mondial vont à présent s’octroyer une pause de cinq à six semaines d’ici la reprise en Coupe de Belgique la semaine du 20, 21 ou 22 décembre pour les équipes encore qualifiées ou en championnat, la semaine suivante, pour les autres.

« Forcément, on est face à une situation totalement inédite », note ainsi Karel Geraerts, l’entraîneur unioniste. « Grâce à l’excellent travail de notre préparateur physique, on a eu la chance d’être globalement épargnés par les blessures malgré l’accumulation infernale de nos matches. Aujourd’hui, il est toutefois important pour les joueurs de quelque peu se déconnecter du foot. On a donc décidé de leur octroyer deux semaines complètes de congé durant lesquelles ils peuvent ne rien faire s’ils en ressentent le besoin physique ou mental. Certains vont sans doute rester en mouvement en jouant au padel ou au tennis, par exemple, mais nous n’obligeons personne. C’est hyper-important de penser à autre chose sinon certains d’entre eux vont en quelque sorte « mourir » mentalement. On reprendra ensuite progressivement un travail plus intensif, en organisant sans doute quelques matchs amicaux. »

Face à cette inactivité forcée et inhabituelle pour les footballeurs à cette période de l’année, certains observateurs se demandent quel impact elle pourrait avoir pour les organismes. Mentalement, tout est une question de perception par rapport à la situation actuelle. Pour certaines équipes en forme comme Genk ou l’Union, cette trêve risque de briser la belle dynamique actuelle alors que pour d’autres, plus mal en point, elle pourrait permettre une remise à niveau salvatrice.

À Anderlecht, par exemple les joueurs sont en congé jusqu’au 24 novembre, ce qui permettra à certains de saisir cette opportunité unique d’aller profiter de quelques jours de farniente au soleil avec leur famille et/ou leurs proches. « Cette trêve tombe sans doute à point nommé pour l’équipe, qui a besoin de repartir sur de nouvelles bases et travailler certains fondamentaux, mais pas pour moi qui commençais seulement à revenir après ma blessure », témoignait ainsi Adrien Trebel dimanche soir après la rencontre perdue face à Genk.