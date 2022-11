De moins en moins d’animaux utilisés à Bruxelles pour des expérimentations animales: «La science a évolué et a fait naître des alternatives»

En 2021, ce sont 55.473 animaux qui ont été utilisés à des fins expérimentales en Région bruxelloise. Un nombre qui ne cesse de diminuer, puisqu’on peut observer une baisse de 45% par rapport à 2015.

« La science a évolué et a fait naître des alternatives n’impliquant pas d’animaux de laboratoire, basées par exemple sur des cellules humaines et qui donnent des résultats plus pertinents pour l’homme. Ce résultat positif renforce mon intention de continuer à soutenir le développement de ce type de méthode », commente le ministre bruxellois du Bien-être animal, Bernard Clerfayt (MR).