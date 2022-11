Loïc Van Impe, toujours aussi fou de cuisine: «Petit, je me cachais dans les casseroles»

On est à la quatrième année et on va tourner bientôt la 500e émission !

C’est bien sûr difficile, car en cuisine, tout a déjà été fait et refait. J’essaye donc d’avoir une approche différente des recettes ou des classiques qu’on connaît, en les mettant à ma sauce et en rendant ça accessible à tous. Ce n’est pas parce qu’on parle d’une sauce hollandaise montée que ça doit être difficile. Les gens aiment que ce soit possible à faire eux-mêmes, qu’il n’y ait pas de rafistolage. D’ailleurs, si je rate un plat, je l’assume dans l’émission, comme ça peut arriver à tout le monde.

Une cuisine rapide, pas trop compliquée, sans tralala, c’est ce qui vous caractérise le mieux ?

Oui. C’est le côté authentique, pas élitiste. Je n’ai pas fait d’école hôtelière. Mais j’ai grandi dans un espace professionnel durant vingt-cinq ans, mes parents ayant un service traiteur à la maison. Petit, je me cachais dans les grandes casseroles de 100 litres ! C’est mon élément naturel.

Votre allure de gendre idéal aide à séduire les ménagères ?

C’est à vous de me le dire. (Rires.) Mais c’est clair que je joue un peu dessus. C’est plus chouette de voir une personne un peu plus jeune qui cuisine et prend son pied que quelqu’un de très sérieux avec une barbe. Moi, je me rase à blanc comme un gosse, car c’est mon look depuis toujours.

Vous venez de sortir un nouveau livre, « Loïc entre potes ». En quoi diffère-t-il de vos précédents ouvrages ?

Je voulais proposer comment cuisiner pour un nombre spécifique de personnes. Si, avec votre copine, vous invitez un autre couple d’amis, j’indique quels sont les meilleurs plats, selon moi, lorsqu’on est quatre. J’ai divisé le livre en chapitres : des recettes pour deux personnes, quatre, six à huit et, enfin, dix et plus… On ne fait pas le même plat pour un tête-à-tête que si on reçoit un groupe d’amis.

La cuisine, c’est la convivialité, le partage ?

C’est un peu un cliché. A titre personnel, j’aime cuisiner, mais je n’aime pas spécialement passer à table avec les gens. Mon bonheur, ce n’est pas le partage mais voir que les gens apprécient ce que j’ai fait. C’est cette émotion que je recherche