La Saint V fête son retour sans restrictions cette semaine dans les rues de Bruxelles

Les jeudi 17 et vendredi 18 novembre, les deux universités bruxelloises mettront à l’honneur leur fondateur Théodore Verhaegen. Ce sera l’occasion pour la communauté universitaire de témoigner sa fidélité à l’esprit des fondateurs de l’Université et sa reconnaissance à celles et ceux qui l’ont servie au travers des difficultés de son histoire. L’occasion aussi pour les étudiantes et étudiants de célébrer leurs universités et leurs rituels folkloriques au sein d’un village festif dans le Centre-Ville tout en mettant en exergue leur point de vue critique sur le thème choisi cette année : « Accouchez vos lois sans avorter nos droits », après les éditions annulées pour raisons sanitaires. Le jeudi 17 novembre aura lieu une lecture-spectacle, en collaboration avec la Fondation Henri La Fontaine, de la pièce de Jean-Claude Idée : « Francisco Ferrer, Vive l’Ecole Moderne ! » ainsi qu’une visite guidée du parcours historique de la St-V. Elles seront suivies de dépôts de gerbes et d’une marche aux flambeaux aux statues de Théodore Verhaegen et Francisco Ferrer, et au Square G en hommage aux résistants de la Seconde Guerre mondiale. La marche rejoindra ensuite la statue « De Stap » sur le campus de la VUB.

Le vendredi 18 novembre, les célébrations commenceront par les commémorations officielles au cimetière de Bruxelles et au Tir National, moments privilégiés pour célébrer les personnalités qui ont contribué à construire l’identité des deux universités et défendre leurs valeurs fondatrices. Cette partie protocolaire se clôturera à l’Hôtel de Ville de Bruxelles avec une série de prises de parole.

Dès midi et jusqu’à 16h30, les étudiants se rassembleront sur la Place du Grand Sablon. Un village, composé des différentes tentes des cercles, s’étendra sur toute la place. Un cortège pédestre rejoindra ensuite la Bourse pour entonner les chants des Universités : Le « Semeur » et le « Lied van geen taal ».

Pour la rectrice de l’ULB, Annemie Schaus : « La situation sanitaire nous avait contraints, l’an dernier, à devoir annuler les festivités de la Saint Verhaegen. C’est peu dire que cette année nous nous réjouissons de pouvoir réunir les deux communautés universitaires de l’ULB et de la VUB pour célébrer avec nos partenaires de la Ville de Bruxelles et de la commune d’Ixelles notre mémoire commune et nos engagements partagés. Le jeudi 17 novembre en soirée et le vendredi 18 novembre en matinée seront l’occasion de rappeler nos combats pour la justice sociale et contre tous les arbitraires… avant de laisser libre cours à la fête étudiante ! ».