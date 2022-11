«Gotha»: émission spéciale Principauté de Monaco avec Patrick Weber

Deuxième émission et déjà une grande exclusivité pour le rendez-vous « têtes couronnées » de Patrick Weber. Avec le bleu de la Méditerranée pour toile de fond, le chroniqueur royal propose de brasser la thématique de la nouvelle génération du Rocher, quelle image elle renvoie et quel rôle jouent les Grimaldi.

Le clou de ce prime sera l’entretien exclusif avec Albert de Monaco. Le prince évoquera les causes qu’il défend et notamment son combat de la première heure pour l’écologie. Cette rencontre a nécessité une négociation de six mois et elle a été très codifiée, nous a révélé Patrick Weber : envoi des axes de discussion, respect du protocole, cadre choisi par le prince.