Attaque à Schaerbeek: le Prince Laurent affiche son soutien à la police le jour de la fête du Roi, «je suis un partisan de la police»

Les syndicats n’ont plus confiance en Vincent Van Quickenborne, ministre de la Justice, depuis l’attentat de jeudi soir sur deux policiers à Schaerbeek. Le Premier ministre Alexandre De Croo était aussi présent au Te Deum.

Les syndicats ont exprimé leur mécontentement de manière claire à l’aide de pancartes et des inscriptions « Vivaldi=beau parleur », « Vivaldi=pas de respect pour la police » ou encore « Vivaldi=déloyal ». Ils ont allumé des feux de Bengale et quelques pétards pour rendre visible et audible leur insatisfaction aux participants des célébrations de la Fête du roi.