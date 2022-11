La création d’une commission spéciale sur les Uber files se profile au parlement bruxellois

Déposée à l’initiative du groupe PS, la proposition d’ordonnance soutenue à l’unanimité des votants a été co-signée par des représentants des groupes Ecolo mais aussi DéFI, après l’adoption d’un amendement de Marc Loewenstein (DéFI), visant à élargir les auditions aux autres acteurs du secteur du transport rémunéré des personnes.

Le MR et PTB se sont abstenus

Pour les libéraux, David Weystman s’est interrogé sur l’utilité de cette commission qui risque de mobiliser beaucoup d’énergie, selon lui pour pas grand chose, alors qu’il y a encore du travail parlementaire pour veiller à la mise en oeuvre de l’ordonnance taxis-LVC et des arrêtés d’application. Le député MR a qualifié de «pionniers», les plates-formes et les chauffeurs de LVC qui ont innové en offrant «des services de qualité à un prix abordable». A ses yeux, c’est dans un contexte difficile et tendu où certains criaient à la concurrence déloyale des LVC, qu’il y a eu des pressions visant à empêcher la réforme du secteur des taxis, ce qui a donné lieu à du lobbying de part et d’autre.