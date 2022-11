Universités et Hautes Ecoles signent une charte «Zéro Déchet» avec la Ville de Mons

« Il nous a paru évident que pour une ville universitaire comme Mons, il était indispensable de s’adresser en priorité au public étudiant. D’abord parce qu’ils sont très nombreux à étudier et à vivre à Mons et qu’ils génèrent forcément beaucoup de déchets. Mais surtout parce qu’il est important de conscientiser les jeunes à la problématique des déchets et les amener à les gérer de manière responsable », détaille l’échevine de la Propreté Charlotte De Jaer. « Nous nous sommes dès lors adressés aux différentes universités et hautes écoles afin d’être partenaires dans cette démarche et nous sommes vraiment ravis qu’ils aient répondu présent ».

Lire aussi> Pour tous ceux qui veulent réduire leurs déchets, la Ville de Mons relance le défi «familles zéro déchet», et c’est gratuit!

Cette collaboration prend forme symboliquement via la signature de la charte Zéro Déchet Étudiants 2022-2023. Chaque école s’engage ainsi à mettre en place des actions dans son établissement et auprès de ses publics afin de réduire sa production de déchets. Les établissements signataires seront officiellement labellisés « Étudiants Zéro Déchet » pour l’année académique 2022-2023. Les fruits de cette jeune collaboration vont être visibles dès la semaine prochaine lors de la semaine européenne de la réduction de déchets.