«Le temps d’une histoire – Vizorek raconte Goethals»: même Tapie a accepté de témoigner!

On l’appelait le Sorcier, ou encore Raymond la Science, Raymundo… Raymond Goethals, qui aurait fêté ses 101 ans en octobre, reste le plus populaire des entraîneurs belges de football. Il aura tenu entre ses mains les destins d’Anderlecht, du Standard, de l’OM et de l’équipe nationale, devenant jusqu’ici le seul coach belge à remporter la Ligue des champions. Une légende, à qui la RTBF rend hommage à travers ce documentaire animé par… Alex Vizorek ! « Quand la RTBF me l’a proposé, je me suis demandé ce que la rédaction sportive allait penser », nous confie l’humoriste. « Mais ils savent que j’aime le foot, et ça n’a posé aucun souci, apparemment ! Jeune diplômé, j’ai fait mon tout premier stage à VivaSport radio, à Mons. Mes directeurs de stage étaient Thierry Luthers, Eby Brouzakis… » Le fan d’Anderlecht, qui avait 12 ans quand Raymond a gagné la Coupe d’Europe, ne s’est pas fait prier.

Alex Vizorek a profité de la tournée en France de son spectacle « Ad vitam » pour interviewer des personnalités qui ont bien connu Raymond : « J’ai pu rencontrer Battiston à Bordeaux, Lizarazu à Paris, heureux de pouvoir parler du Sorcier. Il y a aussi Michel Lecomte, Georges Grün, François de Brigode, Christine Schréder, son ami Alain Ronsse – qui a hérité de son horrible K-Way et d’une farde de Belga –, puis Ophélie Fontana, Sara De Paduwa, qui apportent un côté familial. J’ai pu parler de tout, y compris des affaires Standard/Waterschei, où il a été condamné, et OM/Valenciennes, où il ne l’a pas été. On a aussi Tapie, même si ce n’est pas moi qui l’ai fait. Pour Raymond, il a accepté. C’est je pense son ultime interview. On l’entend au téléphone, la voix chevrotante. » Un moment émouvant, dans un documentaire qui n’oublie pas le zwanzeur qu’était Goethals. Le document bénéficie aussi des archives abondantes de Philippe Henry, le biographe de Raymundo et réalisateur du reportage.