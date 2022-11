Le bus 95 aux couleurs d’Angèle pour la réédition de son album «Nonante-Cinq»

Durant la seconde quinzaine du mois de novembre, la Stib transportera les voyageurs à travers une expérience inédite sur la ligne 95. Elle y fera circuler un bus habillé aux couleurs de l’album. À bord, les voyageurs pourront écouter l’album réédité d’Angèle grâce à des codes QR affichés dans le véhicule. Mais ce n’est pas tout : Angèle a également prêté sa voix pour les annonces vocales de la Stib. Tous les arrêts de la ligne 95 seront annoncés aux voyageurs par Angèle, elle-même. Du jamais vu et un honneur pour la Stib.

Après une première collaboration en 2018, à l’occasion de la sortie de l’album « Brol », la Stib et Angèle s’associent une nouvelle fois pour une action 100% bruxelloise. Cette fois-ci, l’artiste et la société de transport profitent de la réédition de l’album « Nonante-Cinq » pour offrir une expérience inédite aux voyageurs sur la ligne de bus 95.

La Stib vous offre des places pour voir Angèle

Angèle se prêtera à une interview exclusive à bord du bus 95, à découvrir sur vibes.stib.be, la plateforme musicale de la Stib. Les voyageurs pourront également y participer à un concours pour remporter de nombreux lots : des places de concert pour Angèle à Forest National les 20, 21 et 22 décembre, des tickets pour les répétitions et le concert du 19 décembre, des vinyles et albums dédicacés ainsi que de nombreux autres prix sur le thème de l’album « Nonante-Cinq ».