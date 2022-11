Meschac tué devant ses enfants à Mons: le premier suspect maintenu en détention

Le premier est passé ce mardi devant la chambre du conseil. Il avait été placé sous mandat d’arrêt la semaine dernière. Et sans surprise, la justice a décidé de le maintenir en prison. Le mandat d’arrêt a été confirmé. La chambre du conseil se penchera prochainement sur le cas du deuxième suspect. Elle devra décider si elle le maintient ou non en détention préventive.

Pour rappel, c’est ce vendredi 4 novembre que la vie de cette famille a basculé. En plein après-midi, les policiers ont envahi cette petite rue avant de découvrir le corps sans vie de Meschac. Ce père de deux enfants a été retrouvé poignardé. D’après nos informations, les jeunes enfants de deux ans et demi et un an et demi étaient présents au moment des faits qui se seraient déroulés durant la nuit. Il aura fallu plusieurs heures avant que les voisins, alertés par les pleurs, n’appellent les secours. La mère de famille n’était pas présente. À l’arrivée de la police, il était déjà trop tard…

