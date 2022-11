Les SDF de Mons ont leur propre calendrier 2023: ils le vendent à leur profit

Chaque mois est illustré par un sans-abri montois qui a accepté d’intégrer le projet et qui a également accepté de se laisser photographier.

Ce calendrier 2023, intitulé les Anges de la Rue, est désormais disponible directement auprès des sans-abri. Ce projet a été réalisé par et pour les SDF. Il a été lancé par l’association les « Anges de Mons ». C’est la cinquième édition.

2.000 exemplaires

« Ce concept leur permet de créer un contact avec les acheteurs, explique Mohamed Aftouh, membre et fondateur de l’association. Ils sont fiers de montrer leur photo. C’est aussi, pour eux, l’occasion d’expliquer leur parcours de vie. Ils se sentent valorisés. » L’initiative a pris pas mal d’ampleur depuis ses débuts. « Il y a eu beaucoup d’engouement, ils ont été nombreux à nous avoir sollicités pour y prendre part. La première année, nous avions imprimé 500 calendriers. La troisième année, 1.200. Et cette année, nous sommes passés à 2.000. Chaque semaine, nous en distribuons 20 à chaque participant. Il arrive parfois qu’on nous appelle plus tôt parce que tout a déjà été vendu ».