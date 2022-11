L’homme qui a poussé une femme sur les voies du métro Rogier, à Bruxelles, a été interné

Benjamin P., l’homme qui a poussé une femme sur les voies d’un métro bruxellois en janvier de cette année, a été placé en centre spécialisé par la chambre du conseil de Bruxelles, a fait savoir mardi le parquet bruxellois.

L’incident s’est déroulé le 14 janvier 2022 aux alentours de 19h45 dans la station de métro Rogier. Alors qu’il était filmé par une caméra de surveillance, Benjamin P. a poussé une femme sur les voies pendant qu’un métro approchait. Le conducteur a pu stopper la rame juste avant et éviter le drame de justesse. La victime, saine et sauve, a alors été transportée à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture de l’épaule.