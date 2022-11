Inauguration de la Grande Halle, lieu emblématique du redéploiement de la zone du canal

Les autorités publiques locales, régionales et fédérales ont inauguré mardi en fin de journée la « Grande Halle », projet-phare du contrat de quartier durable « Petite Senne », à Molenbeek, et plus largement, un des projets emblématiques du programme régional de redéploiement de la zone du canal.

La « Grande Halle » est implantée dans une ancienne halle industrielle construite au début des années 1920 sur le quai de l’Industrie (nº79-81), dans l’intérieur d’îlot formé par le quai du canal, les rues de Gosselies, de Liverpool et Heyvaert.