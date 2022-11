Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Après Luc Devroe, Michaël Verschueren, Frank Arnesen et Peter Verbeke, en espérant n’avoir oublié personne tant le carrousel a tourné depuis 2017, c’est à Jesper Fredberg (41 ans) de jouer ! Il a signé dans la capitale jusqu’en 2024 mais avec l’intention de s’inscrire dans la durée. Bien davantage qu’un simple directeur, le Danois est le nouveau big boss sportif du RSCA. Plus exactement son « CEO Sports », comme on l’a officiellement présenté à Neerpede mardi, à charge pour Kenneth Bornauw – le papa de Sebastiaan- de gérer tous les aspects opérationnels et commerciaux en tant que « CEO Non-Sports ». Quant à Peter Verbeke, « il sera absent du club pour raisons médicales pour encore un certain temps », a rappelé Wouter Vandenhaute, tout en précisant « compter sérieusement sur Peter à l’avenir » dans une fonction qui devra encore être définie.