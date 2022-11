Tentative d’évasion à la prison de Saint-Gilles: l’avocat Olivier Martins obtient un non-lieu suite à une irrégularité dans l’enquête

Il y a un an, la chambre du conseil de Bruxelles décidait de renvoyer le médiatique pénaliste et six autres suspects devant le tribunal correctionnel dans le cadre de l’enquête menée pour une tentative d’évasion de la prison de Saint-Gilles, en avril 2014.

Les suspects ont interjeté appel de cette décision et la chambre des mises en accusation a tranché ce mardi. Me Olivier Martins obtient un non-lieu suite à une irrégularité dans la procédure, indiquent les conseils du pénaliste Me Jean-Philippe Mayence et Me Michel Bouchat à nos confrères de la Dernière Heure. « L’ordonnance de la chambre du conseil vient d’être annulée. Elle était basée sur des éléments jugés illégaux par la justice française », indique Me Mayence sans plus de précision.