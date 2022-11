Hadja Lahbib officiellement membre du MR, à la satisfaction de la section schaerbeekoise

Désignée ministre des Affaires étrangères en juillet dernier, en remplacement de Sophie Wilmès, par le président du MR, Georges-Louis Bouchez, Hadja Lahbib avait entamé son mandat sans disposer de la carte du parti.

«Le MR de Schaerbeek se réjouit de l’arrivée officielle de la ministre et Schaerbeekoise Hadja Lahbib. Son action au gouvernement fédéral comme ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes, du Commerce extérieur et des Institutions culturelles fédérales, ainsi que son parcours exceptionnel renforceront et donneront encore plus de visibilité à notre action au service de tous les Schaerbeekoises et de tous les Schaerbeekois», a commenté la section locale du MR, dans un communiqué.