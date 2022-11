Le personnel du quartier opératoire de l’Hôpital des enfants Reine Fabiola part en grève

Depuis juillet 2022, les travailleurs du quartier opératoire, de la clinique One day (chirurgie et sortie le même jour) et du réveil de l’Huderf tentent d’interpeller leur direction sur le malaise au sein de l’équipe de soins, rappelle le syndicat socialiste. Malgré les discussions et les hypothèses d’amélioration des conditions de travail, la situation n’évolue pas sur le terrain, déplore le personnel mercredi. Ses demandes «légitimes» ne sont pas assez prises au sérieux et les plans d’améliorations proposés n’apportent pas rapidement de résultats, appuie-t-il.

Les travailleurs exigent des avancées concrètes en termes de conditions de travail et de qualité de soins aux patients.