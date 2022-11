Voiture volante, elfe de maison, tarentule géante: l’univers d’Harry Potter s’invite aux Grands Prés à Mons

En effet, on retrouve au coeur des galeries, près du commerce à smoothies Guapa, un décor sur le thème du sorcier le plus célèbre du 21e siècle. Voiture volante, elfe de maison, tarentule géante, chouette blanche : tous les symboles et personnages connus de la saga sont présents. On y retrouve même Harry Potter et Voldemort, en plein combat. De l’autre côté de ce décor, on découvre également des animaux et des statues tirés des films « Les Animaux Fantastiques ». De quoi ravir les fans des sagas.