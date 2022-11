Opération Chaussettes revient le 20 novembre sur la place Poelaert et fait appel à vos dons

Depuis 11 ans, l’Opération Chaussettes tend la main aux plus démunis, aux sans-abri et aux familles en situation précaire, aux personnes qui manquent de l’essentiel pour vivre. Ces hommes, ces femmes et ces enfants vivent, dorment dans la rue ou dans des abris de fortune, endurent le froid, la pluie qui transperce l’âme et leurs vêtements. Ils manquent de protection et de chaleur, d’habits de rechange, de couvertures et de produits d’hygiène, de première nécessité.

Cette année, la Belgique est touchée par une précarité sans pareil. Plus que jamais Opération Chaussettes vient en aide à ces personnes dans le besoin. Grâce à la générosité des contributeurs ils pourront renflouer les stocks des différentes associations, vides aujourd’hui.

Le 20 novembre prochain, Opération Chaussettes retrousse ses manches encore une fois sur la Place Poelaert de 11h à 15h30, avec l’aide des contributeurs et des parrains et marraines qui ont à cœur de porter à cœur cette opération.

Pas que des chaussettes ! Si les chaussettes sont le symbole de cette initiative, les associations actives sur le terrain manquent aussi d’écharpes, de vestes et de pantalons, de bonnets, de gants, de pulls, de sous-vêtements, de chaussures, de produits de première nécessité, de couvertures et de sacs à dos. Il est demandé aux donateurs de trier par catégorie : H (hommes), F (femmes), E (enfants), P pour Produits de première nécessité et C pour Couvertures et sacs à dos