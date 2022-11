La parade de Noël RTL fait son grand retour à Mons: 200 figurants animeront les rues de la ville autour des chars féeriques

Le Père Noël, des chars féeriques, des figurants, des danseurs, de la musique, des lumières… La parade de Noël RTL fait son grand retour cette année. Elle avait dû être annulée en 2020 et en 2021 à cause de la pandémie de Covid. RTL a choisi la Ville de Mons et ne viendra qu’à Mons cette année. L’événement avait déjà choisi la cité du Doudou en 2019.

La chaîne privée et la Ville de Mons travaillent déjà ensemble pour organiser le Festifood. Il avait eu lieu au tout début du mois de septembre.