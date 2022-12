La parade de Noël RTL, c’est ce vendredi à Mons: 200 figurants animeront les rues de la ville autour des chars féeriques

Parade de Noël RTL à Mons ce vendredi: cafés, circulation… voici toutes les mesures mises en place La parade de Noël RTL a lieu ce vendredi soir dans les rues montoises. Un événement qui vient s’ajouter à Mons Cœur en Neige. La Ville de Mons a donc pris des dispositions.

Le Père Noël, des chars féeriques, des figurants, des danseurs, de la musique, des lumières… La parade de Noël RTL fait son grand retour cette année. Elle avait dû être annulée en 2020 et en 2021 à cause de la pandémie de Covid. RTL a choisi la Ville de Mons cette année, comme en 2019.

Il risque d’y avoir du monde à Mons ce vendredi ! Le bourgmestre a donc pris un arrêté pour éviter qu’il y ait trop de tracas sur les routes montoises et pour veiller à la sécurité des visiteurs.

Dans les rues

« Dans le cadre de l’organisation de la parade RTL organisée à Mons, les dispositions ci-après sont d’application ce 16 décembre de 18h à 23h, sur le trajet emprunté par la parade RTL (excepté Grand’Place et Piazza, la petite place en continuité du piétonnier juste avant la Grand’Place) : tout le mobilier des terrasses, les parasols, les chevalets, les étals, les bars et la diffusion de musique sont interdits.

La vente et l’utilisation de boissons dans des contenants en verre ou tout autre matériau qui pourrait engendrer des blessures ou des dégâts tant aux personnes qu’aux biens sont interdites. Seuls les gobelets en plastique réutilisables sont autorisés. Toute personne détentrice de boissons dans des contenants autres que des gobelets en plastique se verra refuser l’accès au périmètre d’isolation.

Sont donc concernées les rues : des Arbalestriers, d’Havré, du Hautbois, de Houdain, des Fripiers, de la Chaussée et la rue de Nimy.

Sur la Grand’Place

Pour les commerces situés sur la Grand’Place et la Piazza, la partie comprise entre le commerce « Le blanc Lévrier » (ex-banque ING) et le théâtre Royal ainsi que le café « Le Central » : les parasols doivent être fermés, le mobilier des terrasses, les chevalets et les étals sont interdits. Tout le matériel et tout le mobilier servant à l’exploitation du commerce seront évacués.

Sur la Grand’Place et la Piazza, de 18h à 22h, un beer cooler (pour servir des bières, NDLR) ou un ou deux samovars exclusivement électriques (café, chocolat chaud ou vin chaud) par établissement pourront être en activité pour autant qu’ils soient placés contre la façade de celui-ci, l’utilisation de gobelets réutilisables pour toutes les boissons est obligatoire.

La police intervient

En cas de non-respect des prescriptions énoncées ci-avant, il sera procédé à l’enlèvement du matériel à la première réquisition des services de police.

À défaut, cette opération sera réalisée par les services communaux ou autres. Les frais résultant de cette opération étant alors facturés à la charge du contrevenant.