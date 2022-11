Après s’être installée dans le piétonnier, la Capsulerie débarque aux Grands Prés de Mons: «Plus de 60 saveurs différentes!»

Un large choix de machines à café! - Just Let Minot

Déjà présente dans le piétonnier de Mons, « La Capsulerie » vient d’ouvrir une deuxième boutique de plus de 100 m2 au centre commercial des Grands Prés, à Mons.

« La Capsulerie propose des boissons appétissantes à réaliser facilement à la maison avec votre machine à café : caffè latte à la noisette, à la crème brûlée, au spéculoos, au tiramisu, etc. », explique l’enseigne qui propose également des machines à expresso. « Il y a les cafés en grains, les dosettes et les capsules de « Caffè Borbone », la célèbre marque de café préférée des Italiens. Au total, plus de 60 saveurs différentes sont proposées », précise l’enseigne.