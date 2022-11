Les 19 CPAS de Bruxelles en grève remettent un cahier de revendications: «La principale exigence des travailleurs sociaux est qu’ils puissent à nouveau faire leur travail»

Réaction de la ministre

La ministre se dit parfaitement consciente des difficultés rencontrées par ces institutions depuis deux ans. «Avec la succession de crises, les citoyens se tournent de plus en plus vers les CPAS pour obtenir de l’aide et garder la tête hors de l’eau. À cet égard, les personnels des CPAS effectuent chaque jour un travail d’accompagnement et de soutien admirable malgré la fatigue et la surcharge de travail. On les remercie trop peu et pourtant, sans eux, des milliers de citoyens seraient aujourd’hui dans des situations de risque de pauvreté accru», a-t-elle expliqué dans un communiqué à l’issue de la rencontre.