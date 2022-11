La 22e édition du Cinemamed débute le 2 décembre à Bruxelles: soixante films pour huit jours de festival

La 22e édition du festival du cinéma méditerranéen de Bruxelles, Cinemamed, se tiendra du 2 au 10 décembre au Cinéma Palace, au cinéma Aventure, au Bozar et via la plateforme Sooner.be.

Soixante films seront proposés durant ces huit jours de festival, dont une dizaine d’avant-premières de films issus d’une quinzaine de pays du bassin méditerranéen. Cette nouvelle édition de Cinemamed tourne autour du thème «Visages de la Méditerranée». «À travers ceux-ci, on trouve des personnalités atypiques et étonnantes en quête d’identité, en proie aux doutes et amenées à se redéfinir», a expliqué Aurélie Losseau, programmatrice et coordinatrice du festival. «Tout en dressant le portrait de ces individus, les films de la programmation dépeignent les aspérités de la Méditerranée et en montrent la complexité».