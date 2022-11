Raphaël gifle sa compagne à la gare de Charleroi-Sud: il ira en prison pour 18 mois

Raphaël a la sale habitude de taper sur sa compagne et pour cela, il ira en prison pour 18 mois. Début octobre, il était venu à la barre du tribunal correctionnel de Charleroi pour faire opposition à une peine prononcée à son encontre. Cette peine concernait une scène qui s’était déroulée à la gare de Charleroi-Sud, en novembre 2021. Ce jour-là, il avait giflé sa compagne après une dispute. Il a reconnu les faits, même s’il disait peu s’en souvenir. Heureusement, la scène avait été filmée par les caméras de la gare.

« Ce jour-là, j’avais bu et ma compagne s’est énervée. Puis, ça a dégénéré. C’était une période difficile, nous n’avions pas encore de cadre pour bénéficier d’un suivi. » Désormais, le couple est séparé et Raphaël avait expliqué à la barre qu’il avait maintenu une entente cordiale avec son ex, pour les enfants.