Les pompiers de Dour évacuent une femme et ses enfants et contrôlent le taux de monoxyde de carbone !

Ce mardi, en début d’après-midi, les pompiers de Dour sont intervenus rue du Commerce à Élouges. Une Douroise a appelé le numéro d’urgence 112, pour que les pompiers viennent contrôler le taux de monoxyde de carbone (CO) dans sa maison. Arrivés sur place, les hommes du feu ont procédé à l’évacuation de la maman et ses enfants. Une autopompe de la caserne a été mobilisée.

Mais plus de peur que de mal, les mesures de CO sont revenues négatives. La mère et ses enfants ont pu regagner leur domicile. À l’arrivée des pompiers, la maman paniquait. Elle souffrait de maux de tête, mais elle a pu réintégrer la maison.