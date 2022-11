Mike et Jessica s’offrent le mariage de leurs rêves… chez Aldi: «Se marier chez Aldi, c’est comme un rêve devenu réalité»

La banlieue de Chicago a été le théâtre d’un mariage hors du commun le 9 novembre dernier. Mike et Jessica ont décidé de se dire « oui » dans les allées d’un supermarché Aldi. Ceux-ci ont échangé leurs vœux, ont réalisé une séance photo dans les allées du magasin, et ont accueilli leurs invités pour une réception mémorable. Et cerise sur le gâteau : le couple n’a pas dépensé un rond car le supermarché a réglé l’ardoise de celui-ci.

En effet, ce mariage fait suite à l’organisation d’un concours par Aldi, qui ne compte pas pour autant se lancer dans le business de la location de salles de mariages. Quelque 500 couples ont envoyé leur candidature mais ce sont finalement Mike et Jessica qui ont remporté le gros lot. Ils ont également remporté un an de courses gratuites dans l’établissement.