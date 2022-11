Le chanteur montois Saule prend la défense d’Antoine Delie, critiqué sur les réseaux sociaux: «Je trouve ça génial qu’il s’assume entièrement tel qu’il est!»

« Avis aux détracteurs ! Beaucoup de gens se moquent, critiquent ouvertement et ne manquent pas d’adjectifs à l’encontre de mon pote Antoine Delie et de sa façon de s’habiller », lance Saule sur sa page Facebook.

S’il affirme que ces critiques sont idiotes, Saule défend la volonté d’Antoine Delie d’être lui, de s’habiller comme il le veut. « Je trouve ça génial qu’il s’assume entièrement tel qu’il est. J’aimerais avoir eu à 25 piges les c… de me foutre pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Et je me dis que si Elton John ou Freddie Mercury, ses idoles et les miennes, avaient passé leur vie à lire les commentaires idiots de certains sur la toile, ils n’auraient pas vraiment été eux-mêmes et on serait vraiment passé à côté de quelque chose. Dieu merci Ils n’ont pas connu ça, quoique sous d’autres formes de discriminations probablement », affirme Saule.