Schaerbeek: l’échevin Michel De Herde (DéFI) inculpé d’atteinte à l’intégrité sexuelle de majeurs

Alors que La Capitale révélait lundi qu’un juge d’instruction était descendu à la maison communale de Schaerbeek, la RTBF vient d’annoncer que l’échevin Michel De Herde (DéFI) a été inculpé d’atteinte à l’intégrité sexuelle de majeure (au singulier) et atteinte à l’intégrité sexuelle de majeures (au pluriel) par personne ayant autorité.

Une information que nous confirme le parquet de Bruxelles. L’échevin de l’Instruction publique et du Budget à Schaerbeek a été privé de liberté, ensuite auditionné avant d’être présenté le lendemain devant un juge d’instruction. Il a ensuite été libéré sous conditions confirme le parquet de Bruxelles.

Selon nos informations, une perquisition avait également eu lieu à son domicile après la descente à la maison communale lundi.

Chronologie des faits

Dans un premier temps, Michel De Herde a fait l’objet d’une plainte au pénal par l’échevine Sihame Haddioui (Ecolo) pour propos sexistes et pour avoir mis la main dans l’entrejambe lors d’une séance du conseil communal en octobre 2021. En septembre, une deuxième plainte était déposée par une ancienne élève d’une école communale schaerbeekoise, accuserait l’élu amarante de « tentative de débauche sur mineur et faits de viol ». Michel De Herde a jusqu’à présent toujours rejeté avec fermeté ces accusations.

« Je ne vais pas commenter l’information sur le fond. Par contre, j’attends maintenant une décision politique en parallèle de la décision judiciaire. Il est maintenant inculpé. J’attends donc de DéFI et de la bourgmestre de prendre des mesures comme le fait de lui retirer ses compétences. Je l’avais déjà demandé dès le début de l’affaire. Maintenant qu’il est inculpé, je réédite ma demande », commente l’échevine Sihame Haddioui.

« La jurisprudence constante de DéFI est de suspendre les membres faisant l’objet d’une inculpation et de les mettre en suspens de toutes leurs fonctions politiques, tant au sein des instances du parti qu’en dehors. Il était déjà prévu que Michel De Herde soit auditionné par le Comité des sages mercredi prochain. C’est à ce Comité et à lui seul, organe indépendant, de prendre attitude sur cette question, sans préjudice de mesures conservatoires pouvant être prises par la Secrétaire générale du parti. Une fois que le Comité aura pris position, il appartiendra le cas échéant à la section locale de Schaerbeek et aux autres instances du parti de prendre les dispositions utiles », a commenté le parti DéFI dans un communiqué.

« DéFI rappelle qu’il prend très au sérieux les plaintes dans ce genre d’affaires, ainsi que la prise de parole des femmes se déclarant victimes. En plein respect de la présomption d’innocence, DéFI espère que la Justice pourra rapidement établir la réalité des faits », ajoute DéFI dans son communiqué.

Du côté de Michel De Herde, ce dernier était sur messagerie quand nous avons tenté de le joindre.