Pompiers et policiers interviennent à Dour suite à un accident: le conducteur est contrôlé positif à l’alcool

L’accident s’est produit dans la nuit de mardi à mercredi, vers 1h20 du matin, rue de la Grande Veine à Élouges (Dour). La police des Hauts-Pays a été appelée pour une voiture qui a foncé dans un poteau puis un escalier en pierre bleue d’une maison.

Des débris de pierre bleue et de l’huile se trouvaient sur la chaussée. Les pompiers de Dour sont intervenus et ont procédé au nettoyage de la voie publique. D’après les premiers éléments de l’enquête, le conducteur circulait à 60 km/h, rue de la Grande Veine, dans le sens Dour-Élouges. Arrivé dans un tournant, l’automobiliste a glissé et a perdu le contrôle de sa voiture. Sur son chemin, le conducteur a endommagé les marches d’escalier de plusieurs habitations. Il a terminé sa route face au numéro 41.