Le compte OnlyFans d’une enseignante démasqué: elle se filmait en classe pendant un rapport sexuel avec son compagnon, lui-même professeur, «je faisais ça pour me faire un peu d’argent»

Aux États-Unis, une enseignante et son mari se retrouvent en bien fâcheuse posture. Ceux-ci n’arrivaient plus à joindre les deux bouts avec leurs salaires et ont donc commencé à tourner des vidéos à caractère sexuel pour le compte OnlyFans de l’Américaine. Ceux-ci avaient bloqué l’État d’Arizona pour ne pas que des connaissances ne remarquent ses activités, en vain.

En effet, sa double vie a été exposée au grand jour et a rapidement fait le tour de ses collègues dans un premier temps, et puis de ses élèves. Elle a notamment été épinglée pour avoir tourné une vidéo au sein de l’établissement scolaire. Si dans un premier temps elle avait été suspendue avec des congés payés, elle a fini par démissionner sous la pression. Quelques jours plus tard, son mari a été licencié.

Prise pour cible

Sur YouTube, elle a tenu à faire une mise au point : « Ma famille ne pouvait plus survivre avec les salaires de deux enseignants. J’ai commencé à faire des vidéos pendant l’été pour gagner un peu plus d’argent et subvenir à nos besoins essentiels. »

Malheureusement pour Samantha, qui opérait sous le nom de Khloe Karter, elle est désormais sans emploi et est prise pour cible par l’ensemble de son entourage. « Je regrette d’avoir fait cette vidéo (dans la classe, ndlr), mais je ne pense pas que mon nom doive être traîné dans la boue », conclut-elle.