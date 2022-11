Les riverains travaillent sur un recours contre le permis d’urbanisme du tram 10 à Neder-Over-Heembeek

La Région bruxelloise a délivré un permis d’urbanisme à la Stib pour l’aménagement de la nouvelle ligne de tram 10 qui reliera la place Rogier à l’hôpital militaire de Neder-Over-Heembeek. Elle traversera plusieurs quartiers densément peuplés et reliera le centre-ville et de nombreuses fonctions urbaines comme des écoles, des crèches, des centres sportifs, des commerces et activités culturelles. Les rues où seront installés les rails seront réaménagées au mieux en faisant particulièrement attention aux piétons et cyclistes et à un espace public de qualité. « Mon expérience avec les trams 8 et 9 m’a appris qu’on peut créer un véritable ‘effet-tram’ en mettant en œuvre un projet allant au-delà d’une simple solution de mobilité. Nous saisissons cette chance pour créer de nombreux nouveaux espaces publics de qualité. La ligne 10 créera une dynamique puissante dans les quartiers de Neder-Over-Heembeek et apportera une forte valeur ajoutée pour la qualité de vie de nombreux Bruxellois », déclare Pascal Smet (Vooruit), secrétaire d’État bruxellois à l’Urbanisme.

« Avec la ligne de tram 10, nous franchissons une nouvelle étape importante pour rendre Bruxelles encore plus accessible. Nous relions Neder-Over-Heenbeek au centre et investissons dans la qualité de vie des riverains, en profitant de la construction de la ligne de tram pour réaménager plusieurs axes et places du quartier. Cette ligne de tram s’inscrit aussi dans un plan de tram plus large, qui offrira aux Bruxellois encore plus de choix pour se déplacer dans notre région », déclare la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt.

Les travaux de voirie et la première pose de voies de tram sont planifiés début 2023. Le tram 10 devrait être opérationnel dès l’automne 2024. La fin des aménagements publics est prévue en 2025. C’est le planning prévu par la Stib et la Région mais les riverains opposés au projet ne comptent pas en rester là.

2.500 signatures en 2021 Le collectif Non Au Tram à Neder-Over-Heembeek continue sa mobilisation contre le projet de tram 10 à Neder-Over-Heembeek. Après une manifestation et une première pétition, ce collectif a fait circuler une seconde pétition en septembre et octobre 2021 avec à la clé 2.500 signatures qui s’opposent au projet. Les représentants des habitants et des commerçants ont ainsi eu le droit de présenter leur pétition devant la commission mobilité au parlement bruxellois. Ils ont fait part de leurs remarques lors de la commission de concertation. Et maintenant, ils travaillent au dépôt d’un recours devant le Conseil d’État. « Le Collectif a fait appel à un avocat spécialisé qui est en train de récolter les éléments administratifs utiles pour déposer un recours au Conseil d’État », souligne Claude, un représentant du Collectif.