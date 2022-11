Elle se penche dans l’habitacle de la voiture pour embrasser son fils, son ex démarre et elle se prend la portière dans la figure à Courcelles

Les séparations sont souvent loin d’être toutes roses. Et c’est peu dire que certains couples se déchirent littéralement. C’est le cas d’Antoine et de son ex… Le premier cité s’est d’ailleurs retrouvé devant le tribunal correctionnel de Charleroi ce lundi à ce propos. Il devait s’expliquer sur une scène survenue à Courcelles le 25 juillet 2019. Antoine nie avoir volontairement porté des coups à son ex, ce jour-là. « On s’était donné rendez-vous sur la place de Courcelles pour qu’elle me rende une somme d’argent que je lui avais prêtée. Argent qu’elle m'a jeté au visage après m’avoir giflé. J’ai donc démarré la voiture pour partir et elle a reçu la portière arrière dans le visage. Je ne savais pas qu’elle était encore là, ce n’était pas volontaire ! »

Le ministère public, lui, émet un doute sur la cause accidentelle. « Elle se penche à l’intérieur de l’habitacle, à l’arrière, pour embrasser son fils, il démarre et dit que c’est involontaire. J’en doute. » Toutefois, puisqu’Antoine n’a aucun antécédent judiciaire, le parquet a requis une peine de 6 mois, sans s’opposer au sursis simple.